PKO BP największym bankiem korporacyjnym, z ponad 100 mld zł finans. dla biznesu

"Dominującym motywem strategii rozwoju PKO Banku Polskiego, także w zakresie bankowości korporacyjnej, jest cyfrowa transformacja, zarówno procesów wewnątrzbankowych, jak i usług dla klientów. To klucz, dzięki któremu zachowując pozycję lidera branży, największy bank w Polsce i regionie zmienia się w zwinnie działającą organizację skupioną na potrzebach i wyprzedzającą oczekiwania klientów. Służą temu m.in. innowacyjne rozwiązania budowane we współpracy ze środowiskiem technologicznych startupów, silny rozwój kanałów mobilnych oraz zaawansowana analityka danych. Dzięki temu bank nie tylko wzmacnia relacje z dotychczasowymi, ale także zyskuje coraz więcej nowych klientów" - czytamy dalej.

Liderem w swoim segmencie rynku jest również Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. W 2018 roku wartość zrealizowanych obrotów Domu Maklerskiego wyniosła ponad 33 mld zł, co stanowiło 7,7% obrotów rynku i stawia go na II miejscu w rankingu domów maklerskich. W zakresie obrotu obligacjami do DM należy blisko połowa obrotów rynku, co przekłada się na pozycję lidera. Na koniec 2018 roku Dom Maklerski PKO Banku Polskiego prowadzi około 130 tys. rachunków papierów wartościowych i prawie 200 tys. rachunków rejestrowych, podano także.