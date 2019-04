PKO Leasing ponownie ogłosił wezwanie na akcje PCM, po 23,75 zł na akcję

"Wzywający, jako wyłączny podmiot nabywający akcje, zamierza nabyć akcje pod warunkiem, że co najmniej 7 859 834 akcje, tj. co najmniej 66% ogólnej liczby akcji, uprawniających do co najmniej 7 859 834 głosów na walnym zgromadzeniu spółki , stanowiących co najmniej 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, zostanie objętych zapisami w wezwaniu" - czytamy w komunikacie.

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na akcje ustalono na 13 maja 2019 r., a termin zakończenia przyjmowania zapisów na 11 czerwca 2019 r. Wezwanie zostanie przeprowadzone w dwóch fazach: od 13 do 22 maja, przy czym przewidywany dzień transakcji nabycia akcji w ramach I fazy to 24 maja 2019 r., a rozliczenia transakcji to 27 maja 2019 r. oraz od 23 maja do 11 czerwca, przy czym przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW w ramach II fazy to 13 czerwca 2019 r., a dzień rozliczenia transakcji to 14 czerwca 2019 r., podano także.