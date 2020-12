PKP Cargo ma 10-letnią umowę na dostawy ON od PKP Energetyka za 718 mln zł netto

PKP Cargo i PKP Energetyka podpisały 10-letnią umowę, która zapewnia przewoźnikowi dostawy oleju napędowego do pojazdów trakcyjnych na stacjach paliw należących do PKP Energetyka. Wartość kontraktu to 718,25 mln zł netto, podało PKP Cargo. Spółki rozmawiają także o możliwości przyszłego uzupełnienia oferty o rozwiązania wodorowe.