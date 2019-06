PKP Cargo ma umowę z Enea Wytwarzanie na ok. 143,5 mln zł brutto

"Na podstawie zawartej umowy PKP Cargo S.A. przewiezie w okresie 15 miesięcy ok. 5,9 mln ton węgla energetycznego. Szacunkowa wartość umowy to prawie 143,5 mln zł brutto. Przewozy realizowane będą z LW Bogdanka (stacja Jaszczów) do Enea Wytwarzanie (stacja Świerże Górne) w zwartych składach w wagonach węglarkach budowy normalnej Ea" - czytamy na stronie PKP Cargo.