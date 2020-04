PKP Cargo uruchamia transporty żywności. Pociągi pojadą przez Rosję do Chin

Jedna ze spółek należących do PKP Cargo uzyskała możliwość transportu żywności koleją z Polski do Chin. Ma to wesprzeć sprzedaż polskich firm i zniwelować choć częściowo negatywne skutki koronawirusa na gospodarkę.

