PKP Cargo: Usprawnimy przewozy międzynarodowe dzięki wielosystemowym lokomotywom

"Te pojazdy usprawniają nasze przewozy międzynarodowe, gdyż pociągi nie muszą zatrzymywać się na granicy, aby dokonać wymiany lokomotywy. To pozwala na skrócenie czasu przejazdu, co ma ogromne znaczenie dla klientów. Znaczenie przewozów międzynarodowych będzie dla nas rosło, gdyż jednymi z najważniejszych celów strategii Grupy PKP Cargo jest dążenie do zdobycia przez nas pozycji lidera na unijnym odcinku Nowego Jedwabnego Szlaku i w obszarze państw Trójmorza" - powiedział prezes Czesław Warsewicz, cytowany w komunikacie.

W Europie funkcjonują cztery systemy zasilania pojazdów kolejowych i kilkadziesiąt systemów zabezpieczenia ruchu kolejowego, w tym system ETCS. Polaryzuje to ruch kolejowy pomiędzy krajami europejskimi, ograniczając skalę przewozów pasażerskich, jak i towarowych w ruchu międzynarodowym. Dodatkowym wyzwaniem dla transportu międzynarodowego jest konieczność przeprowadzenia procesu homologacji i otrzymania zezwolenia na eksploatację w każdym kraju. To wszystko sprawia, że często na granicach przewoźnicy muszą zatrzymywać się i wymieniać lokomotywy, co generuje dodatkowe koszty i opóźnienia, wyjaśniono w materiale.

Już dziś możliwe jest jednak ograniczenie trudności związanych z ruchem międzynarodowym, a w szczególności zwiększający przepustowość przejść granicznych. Pomagają w tym zarówno elektryfikacja odcinków przygranicznych, jak też realizowanie przewozów interoperacyjnymi pojazdami wielosystemowymi, które mogą kursować w wielu europejskich krajach. Jednym z nich jest lokomotywa Vectron, której typ posiada dopuszczenia w 18 europejskich krajach, w tym także w Polsce.

"Jednym typem lokomotywy można przejechać np. z Niemiec do Rumunii, jadąc po drodze przez Austrię i Węgry. Może także jechać w drugą stronę z Polski, przez Niemcy aż do holenderskiego portu w Rotterdamie. Wszystko odbywa się bez wysiadania z pojazdu, maszynista zmienia tylko system zasilania i bezpieczeństwa na inny. Przypomina to swobodne podróżowanie samochodem w ramach strefy Schengen" - dodał prezes Siemens Mobility Krzysztof Celiński.

Do tej pory PKP Cargo zakupiło 20 lokomotywy Vectron: 15 w ramach kontraktu zawartego jeszcze w 2015 roku oraz 5 w styczniu br. w ramach opcji. Flotę tych elektrowozów posiada także AWT - czeska spółka zależna, przypomniano.

Lokomotywy Vectron MS dla PKP Cargo przeznaczone do ruchu towarowego to pojazdy o mocy 6,4 MW, mogące rozwijać prędkość maksymalną 160 km/h. Są wyposażone w system ETCS i inne rozwiązania techniczne podnoszące poziom bezpieczeństwa i komfortu pracy maszynistów. Vectrony polskiego przewoźnika posiadają homologację na Polskę, Niemcy, Austrię, Czechy, Słowację, Rumunię, Holandię i Węgry. Jeszcze w lipcu 2019 r. spółka odbierze kolejne lokomotywy Vectron do ruchu międzynarodowego.

W ciągu kilku lat kilkadziesiąt firmy z całej Europy kupiło ponad 900 Vectronów, które pokonały blisko 215 mln km. W naszym kraju Vectrony jeżdżą w barwach PKP Cargo, DB Cargo Polska, a także Industrial Division. Łącznie w Polsce zostało zakupionych blisko 50 takich pojazdów, podano także.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2018 r. miało 5 183 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Siemens Mobility jest to niezależnie kierowana spółka córka w grupie Siemens AG. Jej portfolio w głównej mierze oparte jest na taborze kolejowym, automatyce kolejowej, elektryfikacji, kompleksowych systemach pod klucz, inteligentnych systemach kierowania ruchem i usługami powiązanymi.

