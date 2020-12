PKP IC: Po umowie z Pesą zakontraktowanie strategii taborowej doszło do 5 mld zł

Przedmiotem najnowszej umowy jest wykonanie naprawy okresowej na piątym poziomie utrzymania wraz z modernizacją 125 wagonów typu 111A i 141A oraz ich późniejszych przeglądów technicznych na trzecim poziomie utrzymania. Wartość całego zamówienia to 540,4 mln zł brutto. Zmodernizowane wagony mają trafić do przewoźnika w ciągu 30 miesięcy od podpisania umowy, a pierwszy pojazd już po 300 dniach.

Po modernizacji wagony staną się pojazdami bezprzedziałowymi drugiej klasy. Będą wyposażone m.in. w klimatyzację , wygodne fotele z indywidualnymi gniazdami elektrycznymi oraz gniazdkami USB do ładowania urządzeń mobilnych, bezprzewodowy internet. Pojawi się w nich miejsce na duży bagaż. Wagony będą posiadały zgodne z przepisami Rozporządzenia Komisji UE (TSI) w zakresie kryteriów prośrodowiskowych toalety z zamkniętym układem. Modernizacja obejmie również instalację nowoczesnego systemu informacji pasażerskiej oraz oznaczenia zewnętrzne i wewnętrzne w alfabecie Braille'a.

"W tym trudnym dla całego rynku roku szczególnie mocno wierzymy w napędową moc dużych inwestycji realizowanych z krajowymi partnerami. Tak właśnie dzieje się w przypadku kolejnej współpracy naszego narodowego przewoźnika kolejowego i bydgoskiego producenta taboru. Ten kontrakt przybliży nas do celu, jakim jest kolej bezpieczna, komfortowa i przewidywalna" - dodał wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

W ostatnim czasie konsorcjum Pesa Bydgoszcz i ZNTK Mińsk Mazowiecki unowocześniło wagony dla PKP Intercity w ramach dwóch kontraktów. Z końcem listopada br. przewoźnik odebrał ostatnie ze zmodernizowanych 125 pojazdów z umowy wartej blisko 470 mln zł brutto. Korzystają z nich już pasażerowie w całej Polsce, co przyczyni się do podwyższenia standardu podróżowania pociągami PKP Intercity w nowym sezonie. Przewoźnik ma do dyspozycji także 10 wagonów, których modernizację bydgoska firma zakończyła w 2019 r. Wartość tego projektu wyniosła 41 mln zł brutto, przypomniało PKP IC.