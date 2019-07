PKP IC: Pociągi Pendolino przewiozły do tej pory 17,5 mln pasażerów

"Świętujemy dziś przejechanie łącznie 30 mln km przez składy Pendolino w Polsce. Cieszę się, że mieliśmy wpływ na to, jak rozwijają się przewozy kolejowe w Polsce dzięki 'efektowi Pendolino'. Przewieźliśmy wspólnie 17,5 mln pasażerów" - powiedział prezes Alstom Polska Artur Fryczkowski, podczas konferencji prasowej.

"30 mln km to dla nas wielki sukces i dowód, że pasażerowie wybierają naszą ofertę. Pociągi są oceniane bardzo dobrze, to był krok milowy dla kolei w Polsce. Samo Pendolino udoskonalamy - montaż WiFi pozwala, by podróż była strefą komfortu i pracy" - dodał członek zarządu PKP IC Adam Laskowski.