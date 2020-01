PKP Intercity miało ok. 49 mln pasażerów w 2019 r.

"Blisko 49 mln pasażerów wybrało w 2019 r. podróż z PKP Intercity. To o niemal 18 mln więcej niż w 2015 r., co oznacza wzrost aż o 57% w ciągu zaledwie 4 lat. Na wysokie zainteresowanie usługami spółki wpływa coraz większa dostępność kolei i stale rosnący komfort podróżowania. Jednak przewoźnik nie spoczywa na laurach. Chce zaskarbić sobie zaufanie pasażerów realizując największy w swojej historii program inwestycyjny 'PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji'. Na początku 2020 r. spółka może mówić o podpisanych umowach o wartości blisko 4,3 mld zł brutto, których pierwsze efekty realizacji już widać na torach" - czytamy w komunikacie.

Do tej pory tabor PKP Intercity został wzmocniony łącznie o 204 wagony spośród ponad 400, których dotyczą już podpisane umowy modernizacyjne. Oprócz 90 jednostek, których modernizacja zakończyła się w grudniu 2019 r., H. Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych w Poznaniu jeszcze w grudniu 2017 r. dostarczył 22 wagony 144A, które zyskały m.in. zabudowę przedziałów z nowymi fotelami czy system Wi-Fi. Kolejnych 16 wagonów, tym razem serii 111A, które po przebudowie zyskały oznaczenie 168A, dostarczyła spółka Newag. Nowosądecki zakład zrealizował dla PKP Intercity modernizację wagonów na jednostki bezprzedziałowe, wyposażone w klimatyzację, monitoring i system informacji pasażerskiej, przypomniano także.

Z kolei 10 wagonów dla PKP Intercity zmodernizowało konsorcjum spółek Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego Mińsk Mazowiecki oraz Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz. Wartość podpisanego kontraktu dotyczącego wagonów typu 140A/112A wyniosła ponad 41 mln zł brutto. Ponadto bydgoska spółka dostarczyła PKP Intercity 13 wagonów typu Z1, 145A i 144A przekształconych w wagony restauracyjne, 20 zmodernizowanych przedziałowych oraz 33 zmodernizowane bezprzedziałowe wagony 2. klasy, czytamy dalej.

"Na tym nie koniec inwestycji wagonowych. Zawarte przez PKP Intercity z polskimi producentami umowy zakładają odebranie w najbliższych latach kolejnych nowoczesnych pojazdów. Za jedną z kluczowych realizacji odpowiada PESA Bydgoszcz. Po rozszerzeniu w 2018 r. trzech umów na modernizację 163 wagonów o kolejne 82 pojazdy, do PKP Intercity ma trafić z bydgoskiej spółki łącznie 245 komfortowych wagonów, a finalna wartość umowy to blisko 1,03 mld zł brutto. Z tej puli PKP Intercity odebrało już wspomniane 33 zmodernizowane wagony 2. klasy. Spośród ok. 200 wagonów, które trafią z Bydgoszczy do PKP Intercity, 60 będą stanowić jednostki COMBO. Wielofunkcyjne, przedziałowe wagony o podwyższonym standardzie będą absolutną nowością na rynku, w przestrzeni których znajdą się wydzielone przedziały rodzinne oraz przedziały dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózku. W wagonach wydzielona będzie także przestrzeń, w której można bezpiecznie przewieźć rower" - podał także przewoźnik.

Z kolei 81 nowych wagonów dostarczy PKP Intercity H. Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych w Poznaniu. W lutym 2018 r. spółki podpisały umowę na dostawę 55 jednostek z prawem opcji na 26 kolejnych, z którego skorzystał narodowy przewoźnik. Łącznie wartość kontraktu wzrosła do niemal 700 mln zł brutto. Wagony wyposażone m.in. we wzmacniacze sygnału komórkowego, Wi-Fi, gniazdka elektryczne i indywidualne oświetlenie będą przystosowane do prędkości 200km/h i zyskają kategorię Express InterCity (EIC).

Poznańska spółka zrealizuje dla PKP Intercity również modernizację 10 wagonów 145Ab na wagony restauracyjne, przystosowane do jazdy z prędkością 160 km/h. Wartość umowy obejmującej wykonanie naprawy okresowej P5 wraz z przeglądami okresowymi na trzecim poziomie utrzymania wynosi 61,4 mln zł brutto. W zmodernizowanych wagonach restauracyjnych do dyspozycji podróżnych będzie 12 stolików i 36 miejsc siedzących.

"Ponadto PKP Intercity planuje podpisanie umów na wykonanie naprawy okresowej na 5. poziomie utrzymania z odnową 40 wagonów typu Z1, naprawę na poziomie P5 wraz z modernizacją 90 wagonów przedziałowych 2. klasy oraz naprawę na poziomie P5 wraz z modernizacją 125 wagonów 2 klasy" - podano także.

"Jednocześnie szeroko zakrojone plany inwestycyjne obejmują modernizację i zakup nowych lokomotyw. Do tej pory PKP Intercity zakontraktowało modernizację 167 spośród ok. 200 planowanych do unowocześnienia jednostek. Już teraz PKP Intercity wzbogaciło swój park taborowy o 13 lokomotyw serii EU/EP07 i EP08 zmodernizowanych przez ZNTK Oleśnica S.A. oraz Olkol Sp z o.o. za łączną sumę ponad 24 mln zł brutto. Modernizacje objęły m.in. montaż klimatyzacji, modernizację kabin maszynistów w celu zapewnienia im większego komfortu pracy czy też zmianę sposobu zawieszania silników trakcyjnych na zestawach kołowych tak, by ograniczyć negatywny wpływ pojazdów na środowisko. Ponadto spółka podpisała z H. Cegielski Fabryką Pojazdów Szynowych w Poznaniu umowę na modernizację 13 spalinowych lokomotyw manewrowych SM42. Poznański producent wykona naprawy okresowe na piątym poziomie utrzymania (P5) wraz z modernizacją lokomotyw. Całkowita wartość kontraktu wynosi 90,3 mln zł brutto" - czytamy dalej.

Kolejowy przewoźnik stawia również na zakup nowych jednostek. W wrześniu PKP Intercity rozszerzyło podpisaną w maju 2018 r. z firmą Newag umowę na zakup 20 nowych lokomotyw elektrycznych o kolejnych 10 pojazdów. Wartość kontraktu wzrosła tym samym do 551,4 mln zł brutto. Nowe lokomotywy będą rozwijać prędkość 160 km/h i pozwolą efektywnie wykorzystywać zmodernizowane linie kolejowe. Już niebawem PKP Intercity otrzyma 8 pierwszych pojazdów, które przechodzą obecnie odbiory fabryczne.

Dodatkowo na przełomie roku spółka ogłosiła postępowania na zakup 10 lekkich lokomotyw spalinowych, 10 lokomotyw elektrycznych wielosystemowych (z opcją zakupu na kolejnych 5 jednostek) oraz modernizację 20 lokomotyw elektrycznych.

PKP Intercity w ramach realizowanego programu inwestycyjnego powiększa park taborowy również o elektryczne zespoły trakcyjne. Cel: flota 86 nowoczesnych EZT w 2023 r. Jednym z filarów programu "PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji" jest podpisana 21 sierpnia 2019 r. umowa ze Stadler Polska na dostawę 12 fabrycznie nowych EZT wraz z ich utrzymaniem na poziomach P1 - P4 przez okres 15 lat. Wartość zamówienia wynosi 1,015 mld zł brutto.

Przewoźnik ponadto zmodernizuje 14 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii ED74. Wartość umowy podpisanej w czerwcu 2019 r. z PESA Bydgoszcz to blisko 275 mln zł brutto.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2018 r. miał 46 mln pasażerów.

