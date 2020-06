PKP Intercity przywróci kolejne pociągi od 10 czerwca

"Wraz ze stopniowym znoszeniem ograniczeń w przemieszczaniu się w związku z pandemią koronawirusa, a także w odpowiedzi na nieustanie zwiększające się zapotrzebowanie na podróżowanie, PKP Intercity wznawia kursowanie kolejnych pociągów. Od początku maja br. do regularnego kursowania powróciło już ponad 100 składów PKP Intercity - zarówno tych, które z powodu epidemii były zawieszone, jak i tych, które zostały skrócone i teraz wracają do pełnej relacji. Począwszy od środy 10 czerwca br. czerwca PKP Intercity przywraca i uruchamia kolejne połączenia, dzięki czemu w okresie wakacyjnym do dyspozycji pasażerów będzie ich jeszcze więcej - od 10 do 28 czerwca spółka uruchamia łącznie kilkadziesiąt kolejnych pociągów" - czytamy w komunikacie.

W okresie wakacyjnym na tory powrócą już niemal wszystkie pociągi kategorii Express InterCity Premium (EIP), obsługiwane przez składy Pendolino. Pociągi, które zostaną przywrócone 10 i 11 czerwca br. umożliwią podróż między Trójmiastem a Krakowem i Rzeszowem oraz Warszawą a Wrocławiem, Krakowem i Gliwicami. Z kolei w dniach 26, 27 i 28 czerwca br. na tory wrócą kolejne składy Pendolino, które pojadą między innymi na trasach Trójmiasto - Warszawa - Kraków, Kołobrzeg - Kraków, Warszawa - Wrocław, Trójmiasto - Gliwice i Bielsko-Biała, wymienia przewoźnik.

"Składy Pendolino zwiększą komfort dojazdu do Trójmiasta, podobnie jak m.in. pociągi IC Stoczniowiec z Zielonej Góry, TLK Doker z Katowic, kursujący z Bydgoszczy IC Powiśle, łączące Gdynię i Zakopane TLK Karpaty i IC Witkacy, weekendowy TLK Laguna z Łodzi, czy nocny TLK Ustronie relacji Kraków - Kołobrzeg - Kraków. Dzięki temu ostatniemu możliwy będzie dojazd do Kołobrzegu oraz na Hel, gdzie pociąg będzie prowadzić grupę wagonów przełączaną w Gdyni. Na Hel zawiozą podróżnych pociągi TLK Artus z Katowic przez Wrocław i Poznań, EIC Jantar z Warszawy czy nocny TLK Mierzeja łączący Kołobrzeg i Lubin. Do Kołobrzegu dojadą także pociągi Pendolino oraz między innymi TLK Pobrzeże, który pojedzie już w pełnej relacji Łódź - Kołobrzeg - Łódź" - czytamy dalej.

Łatwiejsze staną się podróże do Świnoujścia. Z Bielska-Białej dojedzie tam pociąg TLK Szyndzielnia. Z Warszawy odjedzie nocny TLK Uznam, a z Krakowa będzie można podróżować składem TLK Wybicki, który zatrzyma się m.in. w Częstochowie i Poznaniu. Przez stolicę Małopolski przejedzie także nocny IC Przemyślanin z Przemyśla. W okresie wakacyjnym pociągami PKP Intercity dojedziemy także do innych nadmorskich miejscowości. Do Łeby będzie można dotrzeć z Warszawy pociągiem TLK Delfin, a z Krakowa i Katowic nocnym składem TLK Korsarz. TLK Gwarek zapewni możliwość podróżowania z Katowic i Poznania do Ustki. Ze stolicy Wielkopolski dojechać do niej będzie można także składem TLK Orkan, wymienia dalej Intercity.

Od 26 czerwca br. na sezon letni wrócą też bezpośrednie połączenia do Zakopanego. Tego dnia na tory wyjadą kursujące z Warszawy pociągi EIC Tatry i IC Oscypek. IC Witkacy i TLK Karpaty zapewnią połączenie Trójmiasta ze stolicą Tatr. Mieszkańcy Bydgoszczy będą mogli dojechać do Zakopanego pociągiem TLK Halny. Na tory wraca także nocny skład IC Podhalanin relacji Szczecin - Zakopane - Szczecin.

Natomiast do Szklarskiej Poręby będzie można dojechać z Warszawy pociągiem IC Karkonosze, a z Białegostoku składem IC Orzeszkowa (w drodze powrotnej kursować będzie w relacji Szklarska Poręba - Warszawa). Pasażerowie mogą korzystać także z przywróconego już wcześniej, jeżdżącego z Warszawy weekendowego pociągu IC Śnieżka, który dodatkowo prowadzi przełączaną we Wrocławiu grupę wagonów do Kudowy Zdroju.

Wakacyjny rozkład jazdy przynosi także powrót wielu połączeń między dużymi miastami. Na torach znów pojawią się m.in. IC Zamenhof łączący Warszawę i Białystok, IC Włókniarz w pełnej relacji Szczecin - Łódź, IC Sztygar w skróconej relacji Wrocław - Katowice, IC Sienkiewicz łączący Kraków i Olsztyn. Łatwiejsze staną się także podróże między Warszawą a Łodzią. Na tory wracają bowiem jeżdżące w tej relacji pociągi IC Leśmian, IC Wokulski oraz IC Łęcka. W okresie wakacyjnym przywróconych zostanie wiele pociągów z i do Poznania. Na tory wracają IC Drwęca do Olsztyna, TLK Ślązak do Katowic, jeżdżące do stolicy TLK Warta i EIC Chrobry czy weekendowy TLK Wetlina relacji Poznań - Łupków, wymieniono dalej.

"PKP Intercity ma przygotowany plan sukcesywnego przywracania relacji międzynarodowych, co będzie możliwe po ponownym otwarciu granic dla połączeń kolejowych. Składy przewoźnika będą sukcesywnie uruchamiane w relacjach do Niemiec, Czech, Austrii, Węgier i Słowacji. Będzie to oznaczać także uzupełnienie oferty połączeń krajowych o pociągi sezonowe, takie jak m.in. TLK Pirat i TLK Bursztyn do Kołobrzegu, TLK Wolin do Świnoujścia, TLK Wydmy do Łeby i na Hel czy TLK Rozewie na Hel, łączące południową Polskę z wybrzeżem" - podano także w informacji.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2019 r. spółka miała blisko 49 mln pasażerów wobec ponad 46 mln pasażerów rok wcześniej.

