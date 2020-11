PKP PLK planują ogłoszenie przetargów na ponad 17 mld zł do końca 2021 r.

"Przetargi będziemy ogłaszać w sposób systematyczny. W tym roku ogłosimy jeszcze na pewno przetarg na stację Ełk za kilkaset milionów złotych i kilkanaście mniejszych postępowań. Łączna ich wartość to będzie ok. 1 mld zł, to jeszcze w grudniu. W I połowie 2021 zamierzmy ogłosić przetargi za ok. 4 mld zł - to są wszystkie w ramach bieżącego Krajowego Programu Kolejowego. Natomiast w II połowie roku zaplanowano kilkanaście miliardów złotych w przetargach z nowej perspektywy, chyba, że będzie informacja o możliwości uruchomienia środków wcześniej, niż w II półroczu, to będziemy również gotowi, by ogłaszać przetargi np. od II kwartału" - powiedział Merchel.