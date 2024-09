Zbudują rurociąg z Finlandii przez Polskę do Niemiec. Popłynie nim "paliwo przyszłości"

Planowanym Nordycko-Bałtyckim Korytarzem Wodorowym z Finlandii przez kraje bałtyckie i Polskę do Niemiec, do 2040 r. może być transportowane ok. 2,7 mln ton odnawialnego wodoru rocznie – poinformował w poniedziałek fiński operator Gasgrid. Wodór nazywany jest paliwem przyszłości