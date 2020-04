PLL LOT przedstawił pracownikom rozwiązania, które pomogą przetrwać kryzys

"COVID-19 uziemił samoloty na wiele miesięcy i spowodował największy kryzys w historii lotnictwa cywilnego. By go przetrwać wdrażamy nadzwyczajne rozwiązania. Dlatego zaprosiliśmy pracowników na specjalne spotkanie online, by przedstawić im naszą strategię dla spółki. Zależy nam, by ją poznali, bo jeśli wesprą nas w jej wdrażaniu, to możemy być jedną z niewielu linii lotniczych, które obędą się bez zwolnień" - powiedział rzecznik PLL LOT Michał Czernicki, cytowany w komunikacie.