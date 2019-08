Poczta: Ponad 2-krotny wzrost liczby przesyłek w 'Odbiór w Punkcie' w I półr.

"Coraz większe zainteresowanie klientów odbiorami przesyłek w sieci punktów odbioru Poczty Polskiej potwierdzają wolumeny, które w każdym miesiącu tego roku osiągają wartości 7-cyfrowe, a co czwarta nadana paczka trafia do sieci, którą tworzą placówki pocztowe, sklepy Żabka/Freshmarket, stacje PKN Orlen oraz kioski i saloniki Ruchu" - czytamy w komunikacie.

Lipiec utrzymuje silny trend wzrostowy, pomimo okresu wakacyjnego, a dynamika osiąga już wartość 240% w stosunku do lipca 2018 r., poinformowała także Poczta.

"Nasi klienci są coraz bardziej zabiegani i szukają szybkich, gotowych rozwiązań, ułatwiających codzienne życie. Żabka odpowiada na ich potrzeby. W ponad 5,7 tys. naszych sklepach można kupić kanapkę na śniadanie, wypić kawę czy też nadać przesyłkę. Od początku roku w naszej sieci obsłużyliśmy o 260% więcej paczek Poczty Polskiej niż w całym 2018 r., a ich liczba stale rośnie. Klienci korzystają z tej usługi, doceniając bardzo dobre lokalizacje naszych sklepów m.in. w centrach miast, biurowcach, czy metrze oraz dogodne godziny otwarcia. Dzięki Żabce mogą odebrać paczkę w drodze do pracy czy domu i poświęcą na to średnio tylko 35 sekund" - powiedział prezes Żabka Polska Tomasz Suchański, cytowany w komunikacie.

W ramach rozbudowy sieci, Poczta Polska sukcesywnie oddaje do użytku automaty paczkowe, z których można odebrać przesyłkę w samoobsługowych strefach 24h w placówkach pocztowych oraz w sklepach Biedronka. Do końca października klienci spółki będą mieli do dyspozycji 200 tego typu maszyn na terenie całego kraju.