Polimex Mostostal miał 12,13 mln zł straty netto w I poł. 2019 r.

"Na spadek wartości przychodów ze sprzedaży Grupy w okresie 6 miesięcy 2019 roku w porównaniu do 6 miesięcy 2018 roku wpływ miało obniżenie sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych w segmencie produkcja (o kwotę 43 825 tys. zł) oraz w segmencie budownictwa przemysłowego (o kwotę 10 770 tys. zł). Przychody kontraktu Opole w okresie 6 miesięcy 2019 roku były niższe o 22 mln zł od przychodów kontraktu w okresie porównawczym. Przychody kontraktu Żerań w bieżącym okresie były wyższe o 40 mln zł w stosunku do okresu porównawczego. Ogółem przychody segmentu energetyka uległy nieznacznemu obniżeniu o kwotę 4 mln zł. Wartość przychodów zewnętrznych w pozostałych segmentach działalności kształtowała się na porównywalnym poziomie do okresu porównawczego" - czytamy w sprawozdaniu.