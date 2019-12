budownictwo 44 minuty temu

Polnord osiągnął minimalny próg emisji akcji serii T

Inwestorzy wpłacili środki na pokrycie akcji serii T Polnordu w łącznej wysokości przekraczającej 75 mln zł, co oznacza, że wpływy brutto możliwe do pozyskania z emisji przekroczyły próg uprawniający zarząd do zaoferowania inwestorom akcji serii T, podał Polnord.