Polnord wydał zgodę na przeprowadzenie due diligence przez Cordię

Spółka podała, że nie zostały podjęte żadne wiążące decyzje co do ewentualnego zaangażowania kapitałowego w spółkę, a rozpoczęcie rozmów i udostępnienie dokumentacji nie zobowiązywało potencjalnego inwestora do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub porozumienia i nie stanowiło zobowiązania do nabycia akcji spółki, podano także.