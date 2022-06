Polska poradzi sobie bez ropy Putina. Wiemy, kto na tym zyska

Przypomnijmy, że Europa po kilku tygodniach dyskusji przyjęła szósty pakiet sankcji wobec Rosji. Unia do końca roku całkowicie zakaże importu rosyjskiej ropy naftowej do krajów Wspólnoty. Embargo na ropę naftową dotyczy surowca sprowadzanego drogą morską. Do końca roku UE ma zrezygnować z importu około 90 proc. rosyjskiej ropy. To kolejny po węglu surowiec energetyczny z Rosji, z którego rezygnują kraje członkowskie UE.