Polski lek na koronawirusa. Nadzieje są ogromne. Nie tylko terapia, ale też profilaktyka.

Urządzenia do produkcji leku zostały włączone we wtorek o godzinie 8 rano. – Dziś zaczynamy wykorzystywać technologię, którą Biomed Lublin posiada, jako jedyna firma w Polsce i jako jedna z niewielu na świecie – powiedział podczas konferencji prasowej Piotr Fic, członek zarządu Biomed-Lublin.

Lubelski producent surowic i szczepionek był gwiazdą na warszawskiej giełdzie już w kwietniu. Notowania spółki wywindowała wtedy informacja o zastosowaniu w walce z koronawirusem szczepionki na gruźlicę, której jest producentem. Jednak w połowie kwietnia Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podała, że póki co nie ma dowodów na skuteczność szczepionki.

Natomiast skuteczność immunoglobuliny z osocza ludzkiego została potwierdzona. Zarówno WHO, jak i polskie Ministerstwo Zdrowia, wydały pozytywną rekomendację do stosowania osocza w leczeniu COVID-19. W ciągu ostatnich 5 miesięcy kurs akcji spółki poszedł w górę o ponad 2 tys. proc. W trakcie ostatnich dwóch sesji rósł o kilkanaście procent, ale wtorek zakończył 14 proc. pod kreską.

– Ze strony pacjentów, którzy przebyli COVID-19 chęć oddania osocza jest tak duża, że to jest bardzo budujące (…). Ludzie dzwonią z różnych części Polski i pytają, gdzie mogą oddać osocze do produkcji tego leku. Pozostaje tylko kwestia organizacji i finansowania – powiedział prof. Krzysztof Tomasiewicz z Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Podczas konferencji podkreślono, że optymalnym okresem do zbierania osocza jest krótki okres zaraz po przechorowaniu. Po dwóch, trzech tygodniach poziom przeciwciał spada do tak niskiego, że pobieranie osocza staje się bezcelowe.

Produkcja to tylko jeden z etapów całego procesu wytworzenia leku. Pierwsza seria trafi do badań klinicznych za około 2 miesiące, czyli pod koniec października. Po około 4 miesiącach będzie można mówić o pierwszych wnioskach z badań klinicznych. A po przejściu procesu rejestracji będzie można dopuścić lek do sprzedaży. Standardowo proces rejestracji leków zajmuje około 210 dni, natomiast ustawa "antycovidowa” przewiduje jego skrócenie do 150 dni.