Pomelo: Branża cateringów dietetycznych sięgnie 1 mld zł w tym roku

Spółka podaje za Dietly, że wartość rynku cateringu dietetycznego w Polsce rośnie w ostatnich latach z 600 mln zł w 2018 do 900 mln zł w 2019 i szacunkowo do 1 mld zł w bieżącym roku.

"Rynek w Polsce jest jednym z najsilniejszych w Europie. Kluczowi gracze rośli w tempie 100% r/r. Konkurencyjność jest wysoka, a rynek bardzo rozdrobniony. Klient ma coraz większą wiedzę i coraz wyższe wymagania. Wiele firm próbuje otwierać catering jako dodatkowe źródło dochodu. Szybko jednak z tego rezygnują. To biznes, któremu trzeba poświęcić się w 100%. Wpływa na to skomplikowana logistyka, obsługa klienta oraz specyfika: mamy do czynienia ze świeżo przygotowanym jedzeniem, o krótkim terminie spożycia. Eksperci zastanawiają się w jakim czasie i czy w ogóle nastąpi konsolidacja tego rynku" - powiedział założyciel cateringu Pomelo Bartłomiej Foszer, cytowany w komunikacie.