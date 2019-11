Portfel Mirbudu (z Kobylarnią) ma wartość ponad 3,5 mld zł

"Z chwilą publikacji raportu za III kwartał br. Mirbud wraz z PBDiM Kobylarnia posiada w portfelu zamówień kontrakty o historycznej wartości przekraczającej 3,5 mld zł do przerobienia do 2024 roku. W portfelu zamówień coraz większy udział mają kontrakty publiczne, w tym tak prestiżowe jak budowa stadionu miejskiego w Łodzi, czy kontrakty drogowe takie jak budowa autostrady A1 w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego, budowa drogi ekspresowej S1 w okolicach Żywca, autostrady A18 koło Wrocławia oraz budowa obwodnicy Olesna w ciągu drogi ekspresowej S11. W chwili publikacji raportu finansowego za III kwartał br. spółka oczekuje na podpisanie umów na budowę stadionu miejskiego w Płocku, obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 oraz budowy Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim" - powiedział Mirgos, cytowany w komentarzu do wyników za III kw.