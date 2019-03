Potencjał rozpoznań Lokum Deweloper to 892 lokale w 2019 r. i 483 w 2020 r.

"Doświadczyliśmy pewnych opóźnień w przygotowaniu inwestycji i to w kolejnym roku [2020] będzie odczuwalne w wynikach finansowych. Te opóźnienia nie wynikały z naszych zaniedbań, ale z sytuacji w samorządach. Będziemy mieć zachwianie w 2020 r. co do przekazań" - powiedział prezes Bartosz Kuźniar podczas konferencji prasowej.