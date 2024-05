Prąd droższy o 30 proc., a gaz o 15 proc. Rząd odkrył karty

W projekcie ustawy o bonie energetycznym napisano, że proponowane rozwiązania zobligują przedsiębiorstwa energetyczne do złożenia wniosków o zmianę taryfy obrotu energią elektryczną, z okresem obowiązywania wydłużonym do 31.12.2025 r. zamiast obecnie obowiązującej taryfy na okres 1.01–31.12.2024 r.

Rachunki za prąd w górę

Droższy gaz

Proponowane przez resort klimatu rozwiązania obligują określone przedsiębiorstwa energetyczne do przedłożenia wniosku o nową taryfę i ustanowienie ceny maksymalnej na poziomie stosowanym w taryfie tego przedsiębiorstwa, a także do rezygnacji z utrzymania zamrożonych stawek dystrybucji paliw gazowych od dnia 1 lipca 2024 r .

Co z ciepłem?

Co do taryf dla ciepła, to podkreślono, że przyjęcie wspólnej wartości średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą w odniesieniu do wszystkich paliw w podziale na dwa okresy jej stosowania jest rozwiązaniem neutralnym z punktu widzenia przedsiębiorców i beneficjentów systemu.