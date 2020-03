Prezes GPW: Należy przyspieszyć realizację Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego

"Rynkami finansowymi nadal będą rządzić globalne trendy, a wpływ koronawirusa na cykl gospodarczy jest niewątpliwy. Polska ma duże szanse, by aktywność w realnej gospodarce miała kształt litery V, choć będzie to odzwierciedlone w indeksach dopiero w dłuższej perspektywie, gdy w skali globalnej zmniejszy się niepewność" - powiedział Dietl podczas czatu.

Minister finansów Tadeusz Kościński powołał z 6 marca 2020 r. Antoniego Repę na pełnomocnika do spraw SRRK. Głównym zadaniem pełnomocnika będzie realizacja 90 postulatów przewidzianych w SRRK, co ma zapewnić większą popularność rynku kapitałowego i sprawić, że będzie postrzegany jako miejsce do lokowania oszczędności.