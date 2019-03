Prezes GPW: Status Polski jako rynku rozwiniętego działa na inwestorów

"Są pytania o podstawowy biznes, czyli pogłębianie arkusza zleceń i tu pokazujemy platformę pożyczek papierów wartościowych. Pojawia się zainteresowanie naszymi planami rozwoju technologicznego. Mimo rozmiarów GPW , nie mamy technologii do sprzedaży, co jest ograniczeniem perspektyw wzrostu. Istotne jest dla mnie, aby badać możliwości rozwoju technologicznego i rozmowy z firmami technologicznymi, aby poprawiać oprzyrządowanie naszego parkietu" - dodał prezes GPW.

We wrześniu ub.r. agencja indeksowa FTSE Russell przekwalifikowała Polskę z "emerging markets" do "developed markets". Polska to pierwszy kraj od niemal dekady, który awansował do rynków rozwiniętych, to również pierwszy przypadek zakwalifikowania do tego grona kraju z Europy Środkowo-Wschodniej.