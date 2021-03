Prezes PKO BP o skutkach pandemii. Mówi o zombiefikacji gospodarki i kulcie konsumenta

Wskazał m.in. na to, że doszło do bardzo spektakularnego wypychania kredytu bankowego przez różnego rodzaju tarcze pomocowe. Podkreślił, że były i są potrzebne, ale ma to swoje efekty.

Prezes PKO BP podkreślił, że nie jest to tylko problem Polski, bo o tej "zombiefikacji" gospodarki mówi się od dłuższego czasu w Unii Europejskiej, gdzie od lat obowiązuje m.in. ujemne oprocentowanie w bankach. A to powoduje, że firmy są finansowane w zasadzie albo niską ceną, albo za darmo.

- Paradoksalnie, transparentność systemu bankowego, która została wprowadzona kilkanaście lat temu, stała się obciążeniem dla branży, bo w czasach kryzysowych poszukuje się kozłów ofiarnych i bankowość, pracownicy banków stali się takim chłopcem do bicia - dla mediów, polityków, klientów, co jest psychologicznie uzasadnione - trzeba znaleźć kogoś, kto jest winny i obciążyć go wszystkim, co jest możliwe - zaznaczył Jagiełło.