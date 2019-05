Prezes Ursusa: Pracujemy nad złożeniem dokumentacji do NCBR

"Zbudowaliśmy od podstaw spółkę autobusową, chcemy mieć biznes dla dużych europejskich graczy i szliśmy w tym kierunku, ale skończył nam się kapitał. Ursus Bus cierpi z powodu niemożności dofinansowania przez grupę. Zależy nam na umowie z NCBR, bo to ogromny kontrakt, dający duże możliwości dla całej grupy" - zapewnił Zadroga w rozmowie z ISBnews.

"Prośba o przedłużenie terminu złożenia dokumentacji do 3 czerwca wynikała z kilku przyczyn, na przykład wszyscy konsorcjanci muszą złożyć stosowne oświadczenia, a część z nich to podmioty zagraniczne, w przypadku których to trochę trwa. Nie ukrywam jednocześnie, że nadal poszukujemy inwestora dla Ursus Bus i dlatego optymalne byłoby dla nas podpisać tę umowę wtedy, kiedy będziemy mieli pewność, że będziemy w stanie ją realizować" - dodał.