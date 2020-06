Prezydent i premier: Wielkie inwestycje, jak CPK, są niezbędne w czasie recesji

"Co [w sytuacji pandemii] z wielkimi planami? Jak kanał przez Mierzeję Wiślaną, jak Centralny Port Komunikacyjny? Powiedziałem mocno - te inwestycje muszą trwać, my je musimy realizować. Są wielkim kołem napędowym gospodarki" - powiedział Duda podczas konferencji "CPK. Od słów do czynów".

Przypomniał, że realizacja CPK ma stworzyć ok. 150 tys. miejsc pracy i przyczynić się do budowy ok. 1 800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg.

"CPK jest wielką szansą. Czy jesteśmy w stanie jej podołać? Nie mam wątpliwości" - podkreślił prezydent i dodał, że jest przekonany, iż także w sytuacji pandemii koronawirusa Polacy są w stanie wykorzystać tę szansę.

"Rząd i prezydent mówią jednym głosem - wielkie inwestycje są potrzebne, by były miejsca pracy w przyszłości. CPK to nie tylko wielka szansa, to przede wszystkim program dla obywateli" - dodał premier.

Wejście w wielkie programy inwestycyjne pozwoli na obronę miejsc pracy, podkreślił Morawiecki.

