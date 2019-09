Prime Bit Games ma dwie umowy z Fintech na realizację gier mobilnych

"Pierwsza to gra edukacyjna o roboczej nazwie 'Alko Edu', która związana będzie z walką z alkoholizmem. Na zlecenie Fintech S.A. spółka wykona grę na platformy mobilne Android i iOS w szacunkowym terminie do 27 grudnia 2019 roku. Wartość umowy wynosi 100 tys. zł, z opcją jej zwiększenia w przypadku zlecenie prac dodatkowych. Spółka będzie wydawcą gry, za co otrzyma dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 10% przychodów, co ma być rozliczane w okresach kwartalnych" - czytamy w komunikacie.