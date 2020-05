Projekt Accolade w Legnicy otrzymał 21 mln euro finansowania z Banku Pekao

"Infrastruktura magazynowo-przemysłowa w czasach epidemii nabrała jeszcze większego znaczenia. Mając świadomość roli, jaką odgrywają w funkcjonowaniu całej gospodarki nasze obiekty, szczególnie ważne było dla nas zachowanie ciągłości prac w ramach najnowszej inwestycji w Legnicy. Sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstw to kluczowa kwestia w opanowywaniu kryzysu gospodarczego, dlatego zależało nam na przekazaniu gotowych przestrzeni najemcom zgodnie z planem, na początku lipca. Tym bardziej doceniamy i jesteśmy wdzięczni naszym partnerom, że zarówno proces realizacji budowy jak i jej finansowania przebiegają płynnie w czasach dużej niepewności" - powiedział country head w Accolade Poland Michał Białas, cytowany w komunikacie.

Legnicki obiekt powstaje na terenie byłego lotniska i jest to kolejna inwestycja Accolade wpisująca się w strategię transformacji terenów poprzemysłowych. Projekty typu brownfield stanowią już ponad 50% polskiego portfolio. Inwestowanie w tego typu obiekty pozostaje atrakcyjną alternatywą dla Accolade, jako że wiele z nich znajduje się w najlepszych lokalizacjach, które z kolei pozostają kluczowym kryterium dla najemców. Wszystkie obiekty w portfolio Accolade powstają zgodnie z ekologicznymi standardami BREEAM, co świadczy o ich przyjazności dla pracowników i środowiska, zaznaczono.

"Inwestycja w Legnicy łączy w sobie doskonałą lokalizację, doświadczonego inwestora oraz dobry portfel najemców. Będzie to już szósty projekt Accolade, finansowany przez nasz bank. Wierzymy w dalszy dynamiczny rozwój polskiego rynku magazynowego. Chcemy wspierać rozwój klientów Pekao, działających w tym sektorze nawet w czasach globalnego spowolnienia gospodarczego" - skomentował transakcję dyrektor biura finansowania nieruchomości komercyjnych w Banku Pekao Łukasz Białecki, cytowany w komunikacie.

Accolade podało, że miejsce, w którym rozpoczęła się budowa parku jest dobrze skomunikowane zarówno z centrum miasta, jak i trasą szybkiego ruchu S3 ze Szczecina do Pragi oraz autostradą A4 łączącą Drezno z przejściem granicznym z Ukrainą w Korczowej. Projekt Legnica, podobnie jak sieć 26 parków przemysłowych należących do Accolade w Czechach, Polsce, Niemczech i na Słowacji, otrzyma certyfikat BREEAM, który gwarantuje zrównoważone i przyjazne podejście do środowiska.