Przegląd informacji ze spółek

Rafako podpisało z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System umowę na wykonanie Tłoczni Gazu Kędzierzyn, podała spółka. Rafako jest liderem konsorcjum, w którego skład wchodzi także inna spółka z grupy PBG - PBG oil and gas Sp. z o.o. Wartość umowy wynosi łącznie 168,7 mln zł netto (tj. 207,5 mln zł brutto), z czego udział spółki wynosi 95%, a termin wykonania to 25 miesięcy od podpisania umowy, podano także.

Oferta Konsorcjum Torpolu oraz firmy Climatic, warta ok. 41,4 mln zł brutto (tj. ok 33,7 mln zł netto), posiada najniższą cenę w przetargu Polskich Kolei Państwowych na "Zaprojektowanie i wybudowanie typowych dworców kolejowych w wersji IDS- A dla lokalizacji Racibory, Wasilków, Zdrody Nowe oraz IDS- B dla lokalizacji Nowy Tomyśl, Dębe Wielkie, Wrzosów, Garwolin, Łaskarzew Przystanek, Kornelin", podał Torpol. Cena przekracza środki inwestora.

Atal rozpoczął sprzedaż 294 mieszkań w ramach I etapu poznańskiego projektu Apartamenty Dmowskiego, podała spółka. Planowany termin oddania inwestycji do użytkowania to I kw. 2021 roku.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich (ZEW) Kogeneracja osiągnął ok. 11,4 mln zł (czyli 0,77 zł na akcję) skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. Skonsolidowany wynik EBITDA uwzględniający koszty z tytułu rekompensat KDT w wysokości ok. 119,8 mln zł wyniósł ok. 155,7 mln zł w ub. roku, podała spółka, powołując się na wstępne dane. Nakłady inwestycyjne wyniosły ok. 126 mln zł.