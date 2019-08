Przegląd informacji ze spółek

Vicis New Investments (dawniej ABC Data ) wystąpiła do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) 125 266 899 akcjom spółki , stanowiącym 100% udziału w kapitale zakładowym , podała spółka.

Analizy przeprowadzone przez Polską Grupę Energetyczną ( PGE ) wykazały, że projekt uciepłownienia Elektrowni Rybnik nie byłby rentowny, poinformował wiceminister energii Tadeusz Skobel. W planach jest budowa układu kogeneracyjnego o mocy ok. 20 MWt w należącej do Polskiej Grupy Górniczej (PGG) Elektrociepłowni Chwałowice.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów osiągnięte w lipcu 2019 roku przez Monnari Trade wyniosły ok. 22,3 mln zł i były wyższe o 17,99% r/r, podała spółka.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Trakcji PRKiI podjęło uchwałę w sprawie zaniechania rozpatrywania spraw umieszczonych w porządku obrad oraz o zdjęciu ich z porządku obrad. NWZ postanowiło zaniechać m.in. rozpatrzenia powzięcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz akcji zwykłych imiennych serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Zarząd zamierza zwołać kolejne NWZ, które odbędzie się 13 września 2019 r.

Akcjonariusze LPP zdecydują o emisji obligacji o wartości nominalnej do 300 mln zł, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie, zwołane na 13 września br.

Mostostal Warszawa podpisał z GE Power Sp z o.o. umowę na realizację zadania podwykonawczego pn.: "Wykonanie robót budowlanych dla budowy Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW - Pakiet V30, V02, V20, V32 i V33", podała spółka.

Sare po przeprowadzeniu ogólnego badania i analizy potencjału rynku w zakresie inwestycji w spółki zależne, tj. Adepto oraz Cashback Services, podjęło decyzję o rozpoczęciu procesu pozyskiwania inwestora do tych spółek, podało Sare.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska ( TFI Allianz) zintegruje swój system informatyczny z aplikacją Comarch PPK do obsługi nowego programu oszczędnościowego, podał Allianz. Przedsiębiorcy, którzy posiadają aplikację Comarch PPK, będą mieć ułatwione zadanie przy przekazywaniu danych do TFI Allianz.

Tegoroczny łączny portfel zamówień Asseco Southern Europe (Asseco SEE) na poziomie przychodów jest wyższy o 11% r/r i wynosi 138 mln euro, zaś na marży1 jest wyższy o 14% r/r i wynosi 98,4 mln euro, poinformował prezes Asseco SEE Piotr Jeleński. Po przejęciu czeskiego Sonet, Asseco SEE uwzględnia potencjalne, kolejne akwizycje, m.in. w segmencie rozwiązań dla terminali płatniczych.