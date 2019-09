Przegląd informacji ze spółek

Instalacja koksowania - najważniejszy element Projektu EFRA - powinna działać pełną parą w listopadzie 2019 roku, o ile nie nastąpią żadne komplikacje, poinformował ISBnews wiceprezes Grupy Lotos ds. produkcji i handlu Jarosław Kawula.

Grupa Lotos ma nadzieję do końca 2019 roku podjąć kierunkową decyzję co do wyboru kolejnej strategicznej opcji inwestycyjnej po zakończeniu Projektu EFRA, poinformował ISBnews wiceprezes ds. produkcji i handlu Jarosław Kawula.

Miraculum i Douglas Polska podpisały umowę na sprzedaż produktów marki Chopin klasy Premium w sieci Douglas, podała spółka.

Realizacja planu podziału Selvity przebiega zgodnie z harmonogramem i spółka oczekuje, że do końca października na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) będą notowane dwa podmioty - Ryvu Therapeutics, który skupi się na rozwoju własnych projektów w obszarze małych cząsteczek o potencjale terapeutycznym w onkologii oraz Selvita (obecnie pod nazwą Selvita CRO), która będzie świadczyć laboratoryjne usługi badawczo-rozwojowe na rzecz klientów zewnętrznych, poinformowali przedstawiciele Selvity.

Backlog segmentu usługowego Selvity pozwala oczekiwać, że dynamika przychodów oraz EBITDA w II połowie roku może być tak samo dobra, a nawet lepsza niż zanotowana w I półroczu, poinformował wiceprezes Bogusław Sieczkowski.

Na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie zadebiutował fundusz Beta ETF na indeks mWIG40TR (total return), który będzie inwestował pieniądze powierzone przez inwestorów w akcje spółek notowanych na GPW, wchodzące w skład indeksu mWIG40TR, podała Giełda. Jest to drugi w historii GPW polski fundusz inwestycyjny typu ETF (Exchange Traded Fund), który został utworzony i będzie zarządzany przez polskich ekspertów. Emisję funduszu przeprowadził AgioFunds TFI, oferującym i animatorem jest Dom Maklerski BOŚ, a koordynatorem inicjatywy Beta Securities Poland.

Gra "Green Hell" studia Creepy Jar zostanie dziś oficjalnie udostępniona, podała spółka. Liczy, że cykl życia gry to minimum 4 lata, tym bardziej, że trwają zaawansowane prace nad trybem co-op, a także wersjami konsolowymi.

Miasteczko Orange w Warszawie pozostanie główną siedzibą Orange Polska przez kolejne 14 lat, podała spółka. Operator podpisał z właścicielem budynku umowę o przedłużeniu najmu.

Enea Elektrownia Połaniec podpisała umowę z GE Power i Stal-Systems na modernizację elektrofiltrów sześciu bloków energetycznych, podała Enea. Inwestycja jest częścią programu dostosowania Elektrowni Połaniec do konkluzji BAT. Zmodernizowane elektrofiltry poprawią parametry środowiskowe całej instalacji. Zakończenie prac wartych ponad 210 mln zł brutto zaplanowano na grudzień 2020 r.

The Dust zawarł z inwestorem umowę wykonawczą, na podstawie której inwestor sfinansuje częściowy koszt opracowania i wydania gry na platformy stacjonarne PC pod roboczym tytułem "Projekt No. 2", podała spółka.

Konferencja "Biznes w Genach'' współorganizowana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odbędzie się 17 września i będzie okazją, by poznać rynek biotechnologiczny. Agencja ISBnews jest partnerem medialnym tego wydarzenia.

Liczba potencjalnych partnerów do projektów morskiej energetyki wiatrowej, z którymi rozmawia PKN Orlen, jest dwucyfrowa, poinformował prezes Daniel Obajtek.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) i PKN Orlen podpisały list intencyjny w sprawie organizacji współpracy na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej.

Grupa Azoty spodziewa się utrzymania w II półroczu solidnej marży w segmencie agro i lepszych wyników w segmencie chemicznym r/r, wynika z wypowiedzi wiceprezesa Pawła Łapińskiego.

Grupa Azoty zakłada, że wydanie polecenia do rozpoczęcia realizacji projektu Polimery Police odbędzie się na początku grudnia, poinformował prezes Wojciech Wardacki. Zaznaczył, że jest przekonany o powodzeniu procesu pozyskiwania finansowania dla projektu.

Zarząd XTPL prognozuje, że w okresie od 1 września 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku spółka złoży 26 wniosków patentowych, podało XTPL.

Jujubee ustaliło datę premiery gry "Deep Diving VR" na platformie PC na 12 września 2019 r., podała spółka. Podstawowa cena gry wyniesie 19,99 USD.

Kilka miesięcy po wprowadzeniu na polski rynek żelkotu sanitarnego SaniGel, Ciech Sarzyna rozważa podniesienie zdolności produkcyjnych tego wyrobu, by sprostać zapotrzebowaniu ze strony zarówno polskich, jak i zagranicznych klientów, poinformował Marcin Ślęzak, szef biznesu Żywice w Grupie Ciech oraz członek zarządu Ciech Sarzyna.

Sieć stacji Lotos powiększyła się w sierpniu o trzy nowe lokalizacje - Szepietowo w woj. podlaskim, Łużna w woj. małopolskim oraz Turek w woj. łódzkim, podała spółka. Obecnie w całej sieci Lotos działa 496 stacji.

BoomBit osiągnął w sierpniu przychody w wysokości 5,5 mln zł, co oznacza wzrost o 17,2% względem lipca, podała spółka. Grupa systematycznie rozwija portfolio gier GaaS, utrzymując poziom wydatków na User Acquisition, których efekt będzie widoczny w przychodach za kolejne miesiące.

Mercor podjął decyzję o zakończeniu działań związanych z procesem pozyskania inwestora finansowego poprzez zaoferowanie na jego rzecz mniejszościowego pakietu nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz o jednoczesnym zakończeniu procesu przeglądu opcji strategicznych, podała spółka.

Cena akcji w procesie budowy przyspieszonej księgi popytu (ABB) dotyczącej sprzedaży akcji spółki Play Communications przez Kenbourne oraz Tollerton została ustalona na 30,5 zł, podał Play.

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę Redan w sierpniu 2019 r. wyniosła ok. 37 mln zł i była niższa o 23% r/r, podała spółka. W ujęciu narastającym sprzedaż Grupy Redan wyniosła ok. 315 mln zł i była niższa o ok. 15% r/r.

Portfel zamówień Grupy Erbud na bieżący rok wynosi 1 074 mln zł i 1 122 mln zł na lata 2020-2022, podała spółka.

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę TXM wyniosła ok. 19 mln zł w sierpniu 2019 r., co oznacza spadek o 31% r/r, podała spółka. W ujęciu narastającym sprzedaż wyniosła ok. 166 mln zł, tj. o 25% mniej niż w roku poprzednim.

Erbud odnotował 14,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 32,89 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rada nadzorcza PZ Cormay wyraziła zgodę na nabycie akcji Orphée (spółki zależnej), aż do maksymalnie wszystkich akcji Orphée aktualnie posiadanych przez innych niż PZ Cormay akcjonariuszy Orphée, po cenie jednostkowej nie wyższej niż 1,95 zł, podała spółka.

Famur otrzymał decyzję Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów osiągniętych w latach 2013-2015. Organ podatkowy odnotował powstanie zaległości podatkowej za kontrolowany okres w łącznej kwocie 11,6 mln zł oraz powstanie odsetek, które na dzień wydania decyzji wynoszą 3,2 mln zł.

Ailleron odnotował 2,7 mln zł skonsolidowanego zysku z działalności operacyjnej w I poł. 2019 r. wobec 3,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane.

R22 odnotowało 11,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku finansowym 2018/2019 (zakończonym 30 czerwca 2019) wobec 6,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zakontraktowany portfel zamówień Selvity na bieżący rok wynosi 116,26 mln zł, podała spółka.

Selvita odnotowała 8,99 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 4,03 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Amica odnotowała 24,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 28,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) odnotowały 81,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 0,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) odnotowały 5,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 46,6 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa Azoty odnotowała 68,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 48,29 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Tagi: giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące