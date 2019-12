Przegląd informacji ze spółek

Celon Pharma złożył wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o udzielenie zgody na rozpoczęcie kolejnego etapu badań tj. fazy klinicznej I fazy agonisty receptora GPR40 - CLP207280, w terapii chorób metabolicznych, podała spółka.

Echo Investment rozpoczęło budowę biurowca MidPoint71 przy ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu, podała spółka. Projekt oferuje ok. 37 tys. m2 nowoczesnej powierzchni biurowej. Pierwsi najemcy wprowadzą się tutaj w IV kwartale 2021 r.

Polimex Mostostal zlecił Fabryce Kotłów SEFAKO w Sędziszowie zaprojektowanie i wykonanie kotła oraz części AKPiA na potrzeby "Budowy bloku energetycznego w oparciu o paliwo węglowe w Puławach", a także nadzór nad montażem i rozruchem kotła, nadzór audytorski oraz przeprowadzenie szkoleń, za ryczałtowo 179,9 mln zł netto.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyznaczyła pierwszy dzień notowań akcji Carbon Studio na rynku NewConnect na środę 18 grudnia, podała spółka.

Strategia Enei nie zakłada udziału w konsolidacji sektora, poinformował prezes Mirosław Kowalik.

Enea rozmawia o partnerstwie w jednym z dwóch potencjalnych projektów morskich farm wiatrowych i może zdecydować o udziale w nim w I kw. 2020 r., poinformował prezes Mirosław Kowalik.

Oferta Apatora została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu ogłoszonym wspólnie przez Tauron Dystrybucję, PGE Dystrybucję i Eneę Operator na dostawę statycznych bezpośrednich liczników 3-fazowych energii elektrycznej przeznaczonych do opomiarowania klientów grup taryfowych C1 na potrzeby rozliczeń opłaty mocowej zgodnie z ustawą o rynku mocy, podała spółka. Wartość oferty wynosi 77 mln zł, a realizacja dostaw nastąpi w terminie do końca 2020 roku.

W niecały tydzień od premiery najnowszej produkcji Draw Distance - "Vampire: The Masquerade - Coteries of New York" - zwróciły się koszty produkcji gry wraz z marketingiem, podała spółka.

Enea nie zamierza zmieniać polityki dywidendowej, poinformował prezes Mirosław Kowalik.

Enea zakłada, że część z planowanych w strategii 64 mld zł nakładów inwestycyjnych zostanie zrealizowana w formule project finance, poza bilansem grupy, poinformował prezes Mirosław Kowalik.

Zgodnie z zapowiedziami, Grupa Orlen kończy 2019 rok z 10 stacjami na słowackim rynku detalicznym, gdzie posiada 8 stacji ze sprzedażą pozapaliwową oraz 2 placówki samoobsługowe w formacie Benzina Expres, podał Orlen. W 2020 roku sieć będzie konsekwentnie rozbudowywana o nowe obiekty, a istniejące stacje będą dostosowywane do standardów polskiej i czeskiej sieci, m.in. poprzez wprowadzanie formatu Stop Cafe.

Immofinanz, w ramach dalszej optymalizacji struktury finansowej, zakończył warte 120 mln euro refinansowanie dla Vienna Twin Towers, będącego częścią myhive am Wienerberg, podała spółka.

Tauron Dystrybucja, PGE Dystrybucja i Enea Operator rozstrzygnęły przetarg na zakup ponad 235 tysięcy liczników energii elektrycznej, podał Tauron. Pierwsze dostawy liczników są planowane na maj 2020 r.

Tauron Ekoenergia podpisał umowę na zakup projektu farmy fotowoltaicznej w gminie Choszczno w zachodniopomorskim, od spółki Aval-1, podał Tauron. Elektrownia słoneczna Choszczno to pierwszy obiekt w grupie, który będzie produkował energię elektryczną ze słońca. Planowany termin oddania elektrowni do użytku to 2021 rok.

Prowadzone we współpracy z firmami technologicznymi projekty w fabrykach w Inowrocławiu i niemieckim Stassfurcie pozwolą na m.in. digitalizację sterowania produkcją sody w Grupie Ciech, podała spółka.

Grupa Ciech otrzymała dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) na projekt wykorzystujący nowoczesne technologie w celu zwiększenia płynności produkcji sody w zakładzie w Inowrocławiu, podał Ciech. Wartość projektu to ok. 10 mln zł, z czego prawie 5 mln to grant z NCBR.

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia czynności zmierzających do przeniesienia funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Altus TFI do Rockbridge TFI, podała spółka.

Kredyt Inkaso dokonał przydziału 31 566 obligacji serii G1 o wartości nominalnej 1 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej 31 566 000 zł, podała spółka.

Wybór oferty spółki zależnej Famuru - Famur Famak - został unieważniony w ramach postępowania przetargowego otwartego przeprowadzonego przez RMU "Banovići" z Bośni i Hercegowiny na dostawy zwałowarki do składowania odkrywki z kopalni P.K. Turija, podał Famur. Ponownie wyznaczono termin aukcji.

Oferta konsorcjum firm w składzie: Wasko (lider konsorcjum) oraz Trax elektronik A. Moryc, M. Tomecki, L. Turczyński (uczestnik konsorcjum), została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu ogłoszonym przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) pn. "Regionalny Projekt Wdrożeniowy (RPW KSZRD E1) w obszarze dróg krajowych nr A4 i A8 zarządzanych przez oddziały GDDKiA we Wrocławiu i Opolu" na: zaprojektowanie, dostawę, wdrożenie, uruchomienie modułów rozproszonych w pasie drogowym przez integrację ich z Systemem Centralnym KSZR wraz z usługami rozwoju oraz wsparcia i utrzymania wszystkich elementów systemu, część 2 - w oddziałach GDDKiA we Wrocławiu i w Opolu (drogi A4 i A8) oraz CZR Wrocław - Widawa, podało Wasko. Wartość oferty w ramach zamówienia podstawowego wynosi 166 619 863,2 zł brutto, z czego na Wasko przypada około 24%.

Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości ok. 26,9 mln zł w listopadzie 2019 r., co oznacza spadek o 4% r/r, podała spółka.

Rada nadzorcza Energi podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 17 grudnia 2019 roku w skład zarządu VI kadencji Jacka Golińskiego, powierzając mu pełnienie funkcji prezesa zarządu oraz Adriannę Sikorską, powierzając jej pełnienie funkcji wiceprezesa zarządu ds. komunikacji, podała spółka.

