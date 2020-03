Przegląd informacji ze spółek

Zarząd Asseco South Eastern Europe (Asseco CEE) w związku z wystąpieniem zdarzenia nadzwyczajnego związanego z epidemią koronawirusa SARS-Cov-2 oraz ograniczeniami wprowadzonymi przez rząd podjął decyzję o zmianie terminu zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki na 16 czerwca 2020 r. podała spółka. Z projektów uchwał wynika, że akcjonariusze mają m.in. zdecydować o przeznaczeniu na dywidendę łącznie 38,4 mln zł z zysku za 2019 r. i środków z kapitału rezerwowego, co da 0,74 zł na akcję.

MOL rozpoczął produkcję środków do dezynfekcji rąk i powierzchni, przeznaczonych do ochrony przed koronawirusem, podała spółka.

PKO Bank Polski przekazał 3 mln zł na zakup 7,5 tys. testów w laboratorium Warsaw Genomics, z którym współtworzy Koalicję firm wspierających walkę z koronawirusem, zachęcając do aktywności kolejne polskie przedsiębiorstwa, instytucje a także osoby fizyczne , podał bank.

Creative Forge Games (CFG) podpisał z firmą z branży gier umowę, dotyczącą przeniesienia majątkowych praw autorskich do gier komputerowych "Hard West" i "Hard West: Scars of Freedom", udzielenie zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych oraz przeniesienie praw do assetów związanych z grami, podała spółka.