Przegląd informacji ze spółek

Orbis złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym, podała spółka.

Art Games Studio informuje, że data premiery pierwszego własnego wydawnictwa na platformę Nintendo Switch, którym będzie zręcznościowa gra akcji "The Bullet: Time of Revenge" została wyznaczona na 7 maja br.

Akcjonariusze CCC zdecydowali o udzieleniu zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału poprzez emisję do 13 700 000 akcji nowych akcji serii I i J po cenie nie niższej niż 30 zł za sztukę z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru, wynika z podjętych uchwał. Spółka oczekuje, że z emisji pozyska ok. 400-500 mln zł, z przeznaczeniem na kapitał obrotowy i finansowanie bieżącej działalności .