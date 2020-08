Przegląd informacji ze spółek

Łączne przychody Grupy BoomBit wyniosły 9,8 mln zł w lipcu 2020 r. co oznacza wzrost o 8% m/m, podała spółka . Nakłady marketingowe wyniosły w tym okresie łącznie 4,7 mln zł (wzrost o 4% m/m).

Action w restrukturyzacji podjął decyzję o rozwiązaniu i przeprowadzeniu likwidacji spółki zależnej Action (Guangzhou) Trading Co. Ltd., podała spółka.

Akcjonariusze Dom Development zdecydują podczas walnego zgromadzenia, zwołanego na 31 sierpnia, o przeznaczeniu 239,6 mln zł z zysku netto za 2019 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę 9,5 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne.

Skonsolidowany zysk netto Stalproduktu wyniósł 78,48 mln zł w I półroczu 2020 r. w porównaniu do 137,28 mln zł, stanowiących średnią wyników z I półrocza 2018 i 2019 roku, podała spółka, prezentując dane przygotowane w ramach prowadzonych procedur konsolidacyjnych.

PKO Bank Polski nie spodziewa się istotnego wzrostu rezerw w 2021 roku i chce utrzymać pozytywny trend w zakresie kosztu ryzyka. Bank jest gotowy na "nowe otwarcie" - tj. bezpieczną sprzedaż kredytów we wszystkich segmentach, co powinno być już widoczne w III kwartale tego roku, poinformował wiceprezes PKO BP, odpowiedzialny za obszar zarządzania ryzykiem Piotr Mazur.

Asseco Poland udostępniło aplikację mobilną "Moje Pomiary" do samodzielnego monitorowania stanu zdrowia przez pacjentów, podała spółka.

Energa prowadzi prace projektowe dla kotłowni rezerwowo-szczytowej oraz układu silników gazowych w Kaliszu i chce wkrótce rozpocząć wybór wykonawców, poinformowało ISBnews biuro prasowe spółki. Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec 2022 r.

Wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Oponeo.pl w lipcu 2020 roku wyniosła 55,51 mln zł, co oznacza wzrost o 20% r/r, podała spółka.

Asseco Data Systems i BFF Banking Group podpisały porozumienie dotyczące wdrożenia platformy do elektronicznego podpisywania dokumentów dla pracowników BFF w Polsce, podała spółka.

LPP jako pierwsza polska firma przystąpiła do międzynarodowej inicjatywy, której celem jest globalne ograniczanie negatywnego wpływu branży odzieżowej na środowisko naturalne - "Zero Discharge of Hazardous Chemicals" (ZDHC), podała spółka.