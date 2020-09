Przegląd informacji ze spółek

Sprzedaż kart kredytowych Alior Banku wzrosła o 127% r/r w okresie od stycznia do sierpnia 2020 r., podał bank. Na koniec lipca w stosunku do stycznia wzrost sprzedaży kart wyniósł 75%.

Konsorcjum firm w składzie: Wasko (lider konsorcjum) oraz Trax elektronik A. Moryc, M. Tomecki, L. Turczyński (uczestnik konsorcjum), podpisało umowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, działającym przez GDDKiA oddział we Wrocławiu, na realizację zamówienia publicznego pn. "Regionalne projekty wdrożeniowe Wrocław - krajowy system zarządzania ruchem drogowym na sieci TEN-T Etap 1. Część 2 w Oddziałach GDDKiA we Wrocławiu i Opolu - drogi A4 i A8 oraz CZR Wrocław-Widawa", podało Wasko. Wartość oferty w ramach zamówienia podstawowego wynosi 166 619 863,2 zł brutto, z czego na Wasko przypada około 24%.

Gaming Factory udostępnił pierwszy zwiastun zapowiadający grę z gatunku tower defense "Big Battle: Defend the Wall", podała spółka. Wersja gry na PC trafi do sprzedaży jesienią 2021 roku.

Oferta ZUE, warta 141,8 mln zł netto (174,4 mln zł brutto), została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym miasta Szczecina na "Przebudowę torowiska wraz z siecią trakcyjną od pl. Żołnierza do pętli Niebuszewo oraz w ciągu pl. Żołnierza Polskiego - ul. Matejki - ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła)", podała spółka.

Spółka PCF Group S.A. (People Can Fly) złożyła prospekt w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Spółka zamierza do końca tego roku przeprowadzić publiczną ofertę akcji i zadebiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (IPO), podano w komunikacie. O giełdowych zamierzeniach People Can Fly agencja ISBnews informowała już w ubiegłym tygodniu.

Forever Entertainment podpisał umowę licencyjną ze Sleepy Spider Studios z USA, podała spółka. Na mocy tej umowy Forever Entertainment otrzymał wyłączną licencję do dystrybucji gry "Project Aether" na następujących platformach: Nintendo Switch, PlayStation 4 i Xbox One.

Wstępny szacowany skonsolidowany zysk netto Inter Cars za I poł. 2020 r. wyniósł ok. 134 mln zł i był wyższy o ok. 16% od zysku netto odnotowanego rok wcześniej, przy przychodach ok. 4 mld zł (spadek o ok. 4% r/r), podała spółka.