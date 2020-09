Przegląd informacji ze spółek

Ferrum odnotowało ok. 273 tys. zł straty netto w I poł. 2020 r. wobec zysku netto na poziomie 205 tys. zł rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Data wprowadzenia gry "'Ghostrunner" do sprzedaży na platformie Nintendo Switch została ustalona na 27 października 2020 r., podał wydawca gry - All In! Games. Regularna cena gry na platformie Nintendo Switch została ustalona na poziomie 29,99 USD/ 29,99 euro/ 24,99 GBP.