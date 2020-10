Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Warimpex Finanz- und Beteiligungs zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu na dywidendę 1,56 mln euro z łącznego zysku bilansowego za 2019 rok w wysokości 27,31 mln euro, co daje wypłatę 0,03 euro na akcję, podała spółka.

Best zdecydował o przedterminowym wykupie 200 tys. tj. wszystkich obligacji serii Q1 o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł, wyemitowanych na podstawie uchwały z 15 czerwca 2016 r. podała spółka

Wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Oponeo.pl we wrześniu 2020 roku wyniosła 61,8 mln zł, co oznacza wzrost o 6% r/r, podała spółka.

Intersport Polska miał 46,68 mln zł przychodów netto w II kwartale roku obrotowego 2020/2021 (tj. od 1 lipca do 30 września 2020 r.), co oznacza spadek o 17% r/r, podała spółka. Dynamika obrotów za pośrednictwem kanału e-commerce wzrosła w tym okresie o 48% i stanowiła 8,6% udziału w ogólnej sprzedaży detalicznej .

Akcjonariusze Aplisensu złożyli oferty sprzedaży na łącznie 1 356 822 akcji spółki, w ramach zaproszenia do składania ofert sprzedaży nie więcej niż 249 tys. akcji własnych po 11,9 zł za sztukę, podała spółka.

Inpro zrealizowało przedsprzedaż na poziomie 193 umów w III kwartale 2020 r., czyli o 12% mniej r/r, podała spółka. Jednocześnie grupa przekazała łącznie 144 lokale w porównaniu do 83 sztuk rok wcześniej.

Konsorcjum firm: Unibep (lider), Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Maksbud oraz Value Engineering podpisało umowę na realizację w formule "zaprojektuj i wybuduj" inwestycji drogowej pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski - Hajnówka" za 93,5 mln zł netto, z czego wynagrodzenie Unibepu stanowi kwota ok. 44,7 mln zł netto, podała spółka.

BNP Paribas Bank Polska podpisał z firmą Respect Energy (dawniej TRMEW Obrót) umowę, na podstawie której 100% energii elektrycznej kupowanej bezpośrednio przez bank będzie pochodzić z elektrowni wodnych. Dzięki temu bank znacząco przyczyni się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery, a także obniży emisję dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów zawieszonych.

S&P Global Ratings podwyższył rating Kernel Holding z poziomu B do B+, jednocześnie potwierdzając stabilną perspektywę ratingu, podała spółka.

Spółka PBDI - podmiot zależny w 90% od Erbudu - zawarła umowę na prace projektowe i roboty drogowe w trybie zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+023 - budowa obwodnicy m. Lubraniec", podał Erbud. Wartość kontraktu to 38,98 mln zł netto.

Oferta ZUE, warta 47,7 mln zł netto (58,6 mln zł brutto), została uznana za najkorzystniejszą w przetargu ZDM w Grudziądzu na wykonanie II części zadania pn. "Przebudowa torowiska tramwajowego na odcinku od ul. Toruńskiej do pętli tramwajowej na OM Rządz" oraz "Przebudowa ulicy Chełmińskiej na odcinku od ul. Laskowickiej do ul. Wiejskiej", podała spółka.

Alior Bank umożliwił klientom biznesowym podpisywanie w oddziałach banku umów o zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym (PPK) z funduszem TFI PZU - PPK inPZU SFIO, podał bank. Jest to możliwe dzięki strategicznemu partnerstwu w ramach Grupy PZU.

PKN Orlen zajął piątą pozycję spośród 86 firm z segmentu Oil & Gas Refining and Marketing (kategoria Refiners & Pipelines) w ratingu agencji Sustainaltytics, dotyczącym obszaru ESG (Environmental; Social Responsibility; Governance), podała spółka. Jednocześnie koncern awansował do kategorii ocen "medium risk" (w 2019 r. znajdował się w kategorii "high risk"), dla której istnieje średnie ryzyko wystąpienia negatywnych skutków finansowych ze względu na czynnik ESG.

Atal zakłada, że w całym 2020 r. liczba podpisanych umów deweloperskich wyniesie ok. 2,8 tys. wobec 2 083 w okresie styczeń-wrzesień, podała spółka.

Kernel przewiduje, że zbiory ziarna słonecznika spadną o 14% r/r do 14,2 mln ton w r.obr. 2020/2021 (rozpoczynającym się 1 lipca 2020 r.). Ponadto marża EBITDA na przetwórstwie ziarna powinna się "unormować" się w stosunku do wysokich 100 USD na tonę oleju w r.obr. 2019/2020, podała spółka.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte we wrześniu br. przez grupę VRG wyniosły ok. 75,2 mln zł i były niższe o ok. 5,1% r/r, podała spółka. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń-wrzesień 2020 roku wyniosła około 621,7 mln zł i była niższa o około 15,5% r/r.