Przegląd informacji ze spółek

Inter Cars przeprowadził pierwszą w Polsce migrację swojego kluczowego systemu biznesowego SAP Hybris do chmury Microsoft Azure. Firma widzi potencjał na "przynajmniej kilkukrotne zwiększenie wzrostu dzięki kontynuowaniu transformacji cyfrowej do chmury", poinformował CIO Inter Cars Robert Kucharczyk.

Echo Investment ocenia, że cel sprzedaży ponad 1,6 tys. mieszkań w 2020 r. "jest w zasięgu ręki", poinformował dyrektor sprzedaży mieszkań Dawid Wrona. Ponadto do końca roku Echo Investment planuje wprowadzić do sprzedaży mieszkania w projektach ZAM I w Krakowie oraz kolejny etap osiedla Enter w Poznaniu.

All In! Games podpisał umowę z One More Level na wydanie gry "Cyber Slash", podała spółka. Wartość kontraktu wynosi 3,5 mln netto.