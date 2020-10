Przegląd informacji ze spółek

Bloober Team NA, spółka zależna od Bloober Team, podpisała umowę z Epic Games Inc. na podstawie której Epic Games Inc. będzie realizowało sprzedaż wersji elektronicznej gry "Blair Witch" na urządzenia PC w Epic Games Store, podała spółka.

Columbus & Farmy (C&F) - spółka współzależna od Farm Fotowoltaiki z grupy kapitałowej Berg Holding - zawarła z Viseco umowę na realizację co najmniej 25 projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 25 MW, podała grupa.

Comarch wprowadził do oferty Comarch ESEF - dedykowaną aplikację do spełnienia wymogów Jednolitego Europejskiego Formatu Raportowania (ang. European Single Electronic Format, ESEF), podała spółka.

Atal uruchomił sprzedaż 79 lokali w warszawskiej inwestycji Bartycka 49 Apartamenty, podała spółka. Planowany termin oddania inwestycji do użytkowania to III kwartał 2022 r.

Movie Games wraz ze swoimi partnerami biznesowymi wprowadzi w tym tygodniu na rynek 3 tytuły, podała spółka. "Lust From Beyond: Scarlet", czyli w pełni darmowe wprowadzenie do horroru autorstwa Movie Games "Lunarium", zostanie udostępnione 15 października na Steam. 16 października odbędą się premiery "Lust For Darkness" na konsolę PS4 oraz "Postal Redux" na Nintendo Switch.