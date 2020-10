Przegląd informacji ze spółek

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) pozyskał 7 134 próbek krwi pępowinowej lub tkanek w III kw. 2020 r. i było to na tym samym poziomie co w III kw. 2019 r., podała spółka .

mBank zwiększył rezerwę na na ryzyko prawne związane z portfelem kredytów hipotecznych i mieszkaniowych w CHF do 185,8 mln zł w III kw. 2020 r., podał bank.

Warsaw Data Hub - nowoczesne data center Orange ma być gotowe do użytku jesienią 2021 roku, podała spółka. To efekt podpisanej w sierpniu tego roku umowy z generalnym wykonawcą - firmą Warbud.

Merlin Commerce - spółka zależna Merlin Group - złożyło ofertę nabycia od firmy Magus składnika masy upadłości w postaci m. in. znaku towarowego i domeny "merlin.pl" na łączną kwotę 1,62 mln zł netto, podała spółka.

Semper Simul Foundation złożyła wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad spółką LPP, podał Urząd.

Develia otrzymała pozwolenie na budowę kolejnych 700 mieszkań na osiedlu Ceglana Park w Katowicach, podał deweloper. Obecnie prowadzi przedsprzedaż II etapu inwestycji, w którym spółka zaoferowała ok. 180 mieszkań i sprzedała do tej pory 70. W ofercie I etapu, którego budowa zbliża się do końca, pozostały ostatnie wolne lokale.