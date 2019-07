Przegląd prasy

--Prezes PKP Cargo : W tym roku, również w I półr., powinniśmy utrzymać rentowność na poziomie przynajmniej oscylującym wokół ub.r.; w 2018 r. rentowność netto to 3,5%

--Docelowa sieć szybkich tras ma liczyć 7 650 km; do ruchu oddano na razie 3 838 km, w tym 1 639 km autostrad i 2 200 km dróg ekspresowych

--10 największych banków notowanych na GPW miało łącznie 3,75 mld zł zysku netto w II kw., co oznacza wzrost o 12% r/r i o 65% kw/kw wg ankiety gazety

--Polska to 3. kraj UE pod względem wartości gotówki w posiadaniu obywateli w zestawieniu z wielkością gospodarki

--Rada UE zgodziła się na zwiększenie udziału Polski w EBI - przez 6 lat będziemy tam mieli wiceprezesa i więcej do powiedzenia

--Cena złota zbliża się do 1 500 USD za uncję, głównie ze względu na politykę monetarną głównych banków centralnych

--Solaris ma umowę na 130 autobusów elektr. dla MZA w Warszawie za ok. 400 mln zł

--Rząd rozpatrzy we wtorek m.in. uchylenie ustawy o podatku węglowodorowym

--Produkcja miedzi płatnej KGHM wzrosła o 16% r/r do 58,7 tys. ton w czerwcu

--Ferro otrzyma ok. 30,14 mln zł dywidendy od spółki zależnej Novaservis

--MF: Zadłużenie SP spadło o 0,3% m/m do 976,14 mld zł w maju

--MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło szac. o 0,1% m/m do ok. 975,1 mld zł w VI

--Spółka zależna Ferrum ma zamówienie o wartości ok. 33,8 mln zł

--Famur wydłużył zapisy w wezwaniu na akcje Primetech do 12 września br.

--MIR: Wartość umów na dofinansowanie z UE wzrosła do 249,7 mld zł

--Proteon Pharmaceuticals ma ok. 12,3 mln zł na rozwój produktów bakteriofagowych

--Strabag Real Estate przekazał operatorowi pierwszy obiekt Motel One w Polsce

--Orlen Paliwa podpisał trzy umowy na zakup łącznie 48 cystern do przewozu paliw

--Przychody Grupy Muszkieterów wzrosły o 5% r/r do ponad 3,72 mld zł w I poł. 2019

--GUS: Wskaźnik syntetyczny koniunktury gosp. spadł m/m do 101,1 w lipcu

--Podaż pieniądza M3 wzrosła o ok. 9,9% r/r na koniec czerwca wg analityków

--Przychody Asbisu spadły wstępnie o ok. 15% r/r do ok. 153 mln USD w czerwcu