Przegląd prasy

--Szacowany koszt morskiej farmy wiatrowej o mocy 1200 MW to ponad 10 mld zł. Fuzja z Lotosem jest potrzebna PKN Orlen także po to, by można było przeprowadzać takie wielomiliardowe inwestycje, mówi prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Podtrzymał także zamiar wybrania partnera do inwestycji offshore do końca roku