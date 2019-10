Przegląd prasy

--Zjednoczona Prawica nie będzie się spieszyć z powołaniem nowego gabinetu, wszystko wskazuje na to, że na jego czele stanie ponownie Mateusz Morawiecki wg gazety

--Do gry o mBank może włączyć się - oprócz wcześniej wspominanych PKO BP, Santandera czy ING BSK - także BNP Paribas BP wg gazety

--Nielsen: Wydatki na marki własne wzrosły o 3,8% r/r do 30,56 mld zł w 2018 r.; w ciągu 12 miesięcy do końca maja 2019 r. wzrosły o 5,2% r/r do 31.2 mld zł