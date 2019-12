Przegląd prasy

--Rafako, Mostostal Warszawa i Tauron mają aneks do umowy dot. Elektrowni Jaworzno

--KNF cofnęła zezwolenie na wykonywanie działalności przez GO TFI

--'Minutes' RPP: Inflacja przejściowo przyspieszy, potem zbliży się do 2,5% r/r

--Spółki zależne Polenergii sprzedadzą ok. 5,88 TWh energii z OZE dzięki aukcji

--BGK: Firmy z woj. warmińsko-mazurskiego mają do dyspozycji ok. 200 mln zł

--URE: W ramach aukcji sprzedano ok. 79 TWh energii z OZE za blisko 16,9 mld zł

--ZBP: Liczba aktywnych klientów indyw. e-bankowości spadła do 18,07 mln w III kw.

--Pengab spadł o 1,7 pkt m/m do 18,5 pkt w grudniu

--Eksperci EKF: Wzrost PKB będzie spowalniać do 2022, inflacja nie zagrozi celowi

--PKN Orlen wykorzystuje drona do monitorowania zakładu w Płocku

--ARP: Gra 'Weakless' zrealizowana w ramach ARP Games dostępna na Xbox One

--Miraculum zdecydowało o emisji obligacji zamiennych o wartości do 3 mln zł

--Przychody Esotiq & Henderson wzrosły o ok. 1% r/r do ok. 13 mln zł w XI