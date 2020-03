Przegląd prasy

--United Surveys: Z powodu pandemii pogarszają sie nastroje społeczne we Włoszech wśród Niemców niepokój wzrasta, Polacy na razie zachowują spokój - zachorowania obawia się 35,3%

--Prezes Impela wzywa, by za wszelką cenę bronić łańcucha dostaw towarów i usług, bo tylko w ten sposób gospodarka uniknie zapaści

-- Załamanie na rynkach pogrążyło wyniki PPK - te najbezpieczniejsze straciły od ok. 5 do 10% w ostatnich tygodniach

--Odpływ kapitału z rynków wschodzących i pakiet płynnościowy NBP będą osłabiały notowania złotego, a to oznacza, że wzrośnie zadłużenie firm i konsumentów

--Glapiński: Wzrost PKB spowolni do 1,6-1,7% w 2020 r., nie ma mowy o recesji

--Cezary Albrecht został powołany do zarządu T-Mobile Polska

--PLL LOT oferują 41 'lotów do domu' od jutra do 23 marca

--Bank Pocztowy podniósł limit transakcji zbliżeniowych bez PIN-u do 100 zł

--Kruk odstąpił od emisji obligacji do łącznej kwoty 30 mln zł

--Mostostal Zabrze celuje w dojście do 20 mln zł zysku netto w strategii 2020-2022

--Play uzyskał od banków dodatkową linię kredytową wysokości do 1,2 mld zł

--IDM zwróciła się do zarządu GPW o pilne skrócenie sesji giełdowej

--Echo Investment złożyło wniosek do UOKiK ws. nabycia części mienia Tesco

--Tarcza antykryzysowa będzie warta ok. 212 mld zł, projekty ustaw w tym tygodniu

--No Gravity Games liczy na wyższą sprzedaż gier w marcu

--Morawiecki: Szacunkowa wartość tarczy antykryzysowej to 212 mld zł

--Torpol planuje ok. 28,4 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2020 r.

--KGHM rozpoczyna produkcję płynu do dezynfekcji rąk

--Draw Distance: 'Vampire: The Masquerade - Coteries of New York' na PS4 25 III