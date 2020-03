Przegląd prasy

Rzeczpospolita

--IBRiS dla "Rz": 51% ankietowanych obawia się pogorszenia sytuacji swojego gospodarstwa domowego w najbliższym miesiącu

--Telepraca i zamknięte szkoły spowodowały boom na osprzęt komputerowy i urządzenia elektroniczne

Parkiet

--Powierża z DM Citi Handlowy: Jeśli banki podniosą duże koszty związane z walką z kryzysem, to BFG zgodnie z prawem mógłby obniżyć składki na przyszły rok

--Branża gastronomiczna liczy na otwarcie lokali po Wielkanocy

Puls Biznesu

--Credit Suisse: Biorąc pod uwagę zapowiedziany w USA pakiet stymulacji fiskalnej, oceniamy, że ryzyko skrajnie negatywnego scenariusza gospodarczego znacznie się zmniejszyło

Gazeta Wyborcza

--Koronawirus wygnał kierowców z salonów nowych aut i przerzedził ruch w serwisach

ISBnews

--PKN Orlen przedłużył termin wezwania na akcje Energi do 22 kwietnia

--KE chce przedłużyć termin na wnioski dla rolników, zwiększyć pomocy państwa

--Bank Handlowy miał 480,12 mln zł zysku netto, 51,98 mld zł aktywów w 2019 r.

--Grupa Kęty miała 294,89 mln zł zysku netto, 523,12 mln zł EBITDA w 2019 r.

--Indeks WIG20 wzrósł o 3,48% na zamknięciu w czwartek

--Draw Distance: 'Vampire: The Masquerade - Coteries of New York' na Xbox 15 IV

--Baltona nie spłaciła 5,96 mln zł odsetek od obligacji objętych przez PPL

--Rząd dopuszcza możliwość częściowego zwolnienia z podatku od nieruchomości

--MF: Darowizny od biznesu dotyczące walki z koronawirusem objęte stawką 0% VAT

--BFG zaktualizuje MREL, co zmniejszy niedobory o ponad 25 mld zł w skali sektora

--Santander Bank Polska przekazał 2 mln zł na zakup sprzętu do 8 szpitali

--PKN Orlen zwiększy produkcję płynu do dezynfekcji do ok. 5 mln litrów w kwietniu

--Rząd chce utworzenia specjalnego funduszu gwarancyjnego w BGK

--Forever Entertainment wprowadził do sprzedaży grę 'Panzer Dragoon: Remake'

--Henkel wprowadził program pomocowy w związku z COVID-19, wesprze także Polskę

--Colian przekaże 50 tysięcy maseczek szpitalowi w Kaliszu

--Ringier Axel Springer osiągnął minimalny próg zapisów w wezwaniu na MZN Property

--mBank zmienił rekomendację na niewypłacanie dywidendy za 2019 rok

--Grupa Lotos przekaże 2 mln zł na paliwo dla 19 zakaźnych szpitali jednoimiennych

--KGHM: Wartość dwóch transportów sprzętu medycznego z Chin to 15 mln USD

--Rząd chce odstąpić od sporządzenia wieloletniego planu finansowego w 2020 r.

--Unimot miał 60,41 mln zł zysku netto, 68,74 mln zł zysku EBIT w 2019r. (sprost.)

--PKO TFI: Obecne wyceny zakładają powrót do normalności w ciągu maks. 3 miesięcy

--ZE PAK dokona odpisów, które zmniejszą skonsolidowany wynik netto o 540 mln zł

--Energa przekaże blisko 1 mln zł na walkę z koronawirusem

--PERN przekazał dodatkowe 250 tys. zł na walkę z koronawirusem

--Unitop: Capex w tym roku to kilka mln zł, większe inwestycje - po pandemii

--Kurs PLN nadał bardzo zmienny, zależny od notowań indeksów w USA

--Rząd chce przekazać ARP do 1,7 mld zł na mechanizm gwarancji umów leasingowych

--Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 3 283 tys. w USA

--Wzrost PKB w USA wyniósł 2,1% kw/kw w IV kw. 2019 r. wg fin. danych

--Rząd chce, by PFR mógł uczestniczyć w obrocie na rynku kapitałowym

--Selvita nie wyklucza zaangażowania się w prace związane z COVID-19

--BGK wydłużył okres spłaty kredytów dla podmiotów ekonomii społecznej

--FPT zainaugurował projekt 'Technologie kontra COVID-19'

--PKN Orlen zwiększy pomoc zw. z koronawirusem o kolejne 4 mln zł

--Selvita podtrzymuje cele operacyjne na 2020 r.

--Selvita wytypowała cele akwizycyjne, liczy na pierwszą transakcję w 2020 r.

--infoShare Academy pozyskało 2,2 mln zł, rozwinie platformę edukacji online

--Auto Partner rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 rok

--ZMorph pozyskał 5 mln zł, planuje kolejną rundę finansowania w połowie roku

--GlobalLogic Polska stworzy laboratoria oprogramowania pojazdów autonomicznych

--Koral przekaże ponad 800 tys. zł na walkę z koronawirusem

--PKN Orlen: Produkcja płynu do dezynfekcji rąk przebiega bez zakłóceń

--Borys z PFR: Państwowy dług publiczny nie powinien przekroczyć 50% PKB w 2020 r.

--Asseco zbuduje system informatyczny dla Krajowego Rejestru Zadłużonych

--Notowania ropy naftowej ustabilizowały się powyżej tegorocznych minimów

--Emilewicz: Chcemy, by płaca minimalna w 2021 r. nie była niższa niż w 2020

--QubicGames przekaże część przychodów z II kw. na walkę z koronawirusem

--Borys z PFR: Reforma OFE będzie odłożona w czasie, koszt dla budżetu - 15 mld zł

--Gaz-System ma pozwolenia na gazociąg łączący Baltic Pipe z krajowym systemem

--Lewiatan: 69% firm planuje redukcje zatrudnienia z zw. z pandemią

--MF zaoferuje bony 20- i 52-tyg. łącznie za 2-4 mld zł na przetargu 30 marca

--MLP Group rozpoczęło realizację MLP Business Park Niederrhein w Niemczech

--Ciech Soda Romania zwolni ponad 70% załogi w ramach dobrowolnych odejść

--Backlog Selvity na 2020 r. ma obecnie wartość ok. 79 mln zł (+43% r/r)

--Selvita miała 6,06 mln zł zysku netto, 5,64 mln zł zysku EBIT w IV kw. 2019 r.

--GUS: Cudzoziemcy wydali w Polsce 10,5 mld zł w IV kw. 2019, o 4,3% więcej r/r

--Klabater: Premiera gry 'This is the Zodiac Speaking' zaplanowana na 24 września

--KRD: Zadłużenie branży transportowej sięgnęło 927,9 mln zł

--Pharmena: Cząsteczka 1-MNA może mieć dobry wpływ na skutki infekcji koronawirusa

--Bowim miał wstępnie 3,2 mln zł zysku netto w 2019 r.

--Grupa Azoty zidentyfikowała ryzyka dot. pandemii, na razie działa bez ograniczeń

--EBC: Wzrost podaży pieniądza M3 w strefie euro wyniósł 5,5% r/r w lutym

--Moody's potwierdził rating Baa1/P-2 UniCredit, perspektywa stabilna

--LG Chem Wrocław Energy ma 480 mln euro kredytu od EBI na budowę fabryki baterii

--Elektrobudowa otrzymała od Enea Operator noty obciążeniowe na ok. 15,5 mln zł

--BOŚ udzielił Sfinks Polska karencji w spłacie rat zobowiązań

--Budimex chce kontynuować wszystkie budowy; przekaże 1 mln zł na walkę z COVID-19

--Arctic Paper miał 82,71 mln zł zysku netto, 278,03 mln zł EBITDA w 2019 r.

--PKP Cargo ma zgodę rady nadzorczej na zaciągnięcie do 200 mln zł kredytu w EBI

--Libet przyznał potencjalnemu inwestorowi wyłączność negocjacyjną na 6 tygodni

--Stalexport otrzyma 10,67 mln zł dywidendy od spółki zależnej

--11 bit studios zamierza 'mocno' zwiększać zatrudnienie w 2020 r.

--11bit studios miało 21,71 mln zł zysku netto, 23,87 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

--Prezes PKN Orlen: Plany dotyczące fuzji z Grupą Lotos i Energą aktualne

--LW Bogdanka planuje capex na 654,16 mln zł w 2020 r.

--Wynik netto Banku Pekao za 2020 r. będzie niższy o ok. 200-250 mln zł

--LW Bogdanka miała 44,79 mln zł zysku netto, 156,25 mln zł EBITDA w IV kw.

--Budimex miał 226,01 mln zł zysku netto, 318,39 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

--KNF oczekuje od banków i ubezpieczycieli zatrzymania zysków z lat poprzednich

