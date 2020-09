Przegląd prasy

--Grant Thornton: Nowa ulga podatkowa, estoński CIT, dla biznesu z zagranicy będzie raczej niedostępna. Zmniejsza to szanse na większe reinwestycje tych podmiotów w Polsce

---Do 3/4 dużych sklepów wraca maksymalnie 3% zamówień miesięcznie, w małych sklepach problem jest większy, a koszt obsługi takiej paczki to kilka złotych

-- GenXone szuka kolejnych partnerów biznesowych. Spółka nie wyklucza emisji akcji, by szybciej zrealizować najpilniejsze pomysły, jednak dzisiaj jest w stanie o własnych siłach wdrażać projekty

-- Giełdowi deweloperzy wskazują, że w lipcu sprzedaż wróciła do poziomów sprzed lockdownu

--Przybierająca na sile druga fala pandemii sprawiła, że na światowych rynkach akcji dominowały spadki - WIG20 spadł o 2,9% do 1682 pkt - najniższego poziomu od maja

--Agencja Rezerw Strategicznych ma zastąpić Agencję Rezerw Materiałowych. Projekt ustawy zakłada m.in. elastyczniejsze procedury zakupowe oraz możliwość zakładania spółek celowych do zakupów

--BiznesHUB, spółka zależna Office & Cowork Centre, rozpoczęła proces przejęcia sieci biur Business Link powered by AIP

--Benefit Systems wyemituje obligacje o łącznej wartości do 100 mln zł

--Górnicy apelują do rządu o pilne rozmowy, strajkują w kopalniach Halemba i Wujek

--Lokum Deweloper zaoferował 107 mieszkań w Lokum Verde we Wrocławiu

--MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 0,6% m/m do 1 094,35 mld zł w lipcu

--MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło szac. o 0,3% m/m do 1 091,3 mld zł w VIII

--PIU: Zysk netto ubezpieczycieli spadł o 7% r/r do 3,8 mld zł w I poł. 2020 r.

--MR oczekuje wzrostu sprzedaży detalicznej o blisko 5% r/r we wrześniu

--MR oczekuje złagodzenia spadku produkcji budowlano-montażowej do ok. 10% we IX